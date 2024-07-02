Песков: визит Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки

25 июня издание The Tribune сообщило, что 8 июля Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Источник ТАСС, близкий к новому составу парламента Индии, заявил, что визит премьер-министра состоится в начале июля и продлится два дня. В последний раз Моди посещал Россию в 2019 г.