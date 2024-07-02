Песков: визит Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы объявим по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже визит официально. Я лишь еще раз могу подтвердить вам, что визит действительно находится в финальной стадии подготовки. Очень важный визит», – сказал он, не уточнив даты.
Песков добавил, что Россия и Индия совместно участвуют в интеграционных процессах, поэтому наиболее важными являются вопросы региональной и глобальной безопасности. Он подчеркнул, что, помимо этого, стороны уделяют внимание торгово-экономическому взаимодействию. Песков также сообщил, что между президентом России Владимиром Путиным и Моди состоится обмен мнениями по многочисленным вопросам, которые есть на повестке дня.
25 июня издание The Tribune сообщило, что 8 июля Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. Источник ТАСС, близкий к новому составу парламента Индии, заявил, что визит премьер-министра состоится в начале июля и продлится два дня. В последний раз Моди посещал Россию в 2019 г.