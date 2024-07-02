Медведев призвал «ЕР» помочь на выборах кандидатам – участникам спецоперации
Руководители «Единой России» должны оказывать содействие баллотирующимся участникам специальной военной операции, чтобы они могли раскрыть свой потенциал «на гражданке», заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генерального совета.
«В партии сейчас немало новых лиц. <…> Они большого управленческого опыта пока не имеют. И тем более нет у них опыта проведения предвыборных кампаний. <…> Им надо помогать. Особенно это касается кандидатов – участников специальной военной операции», – сказал Медведев.
О необходимости формировать элиту страны из участников специальной военной операции на Украине неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля в январе, говорится, что военнослужащие должны иметь возможность в полной мере реализовать себя в экономике, бизнесе, государственном и местном самоуправлении. В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин также поручил создать проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации.