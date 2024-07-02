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Медведев призвал «ЕР» помочь на выборах кандидатам – участникам спецоперации

Ведомости

Руководители «Единой России» должны оказывать содействие баллотирующимся участникам специальной военной операции, чтобы они могли раскрыть свой потенциал «на гражданке», заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании генерального совета.

«В партии сейчас немало новых лиц. <…> Они большого управленческого опыта пока не имеют. И тем более нет у них опыта проведения предвыборных кампаний. <…> Им надо помогать. Особенно это касается кандидатов – участников специальной военной операции», – сказал Медведев.

О необходимости формировать элиту страны из участников специальной военной операции на Украине неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля в январе, говорится, что военнослужащие должны иметь возможность в полной мере реализовать себя в экономике, бизнесе, государственном и местном самоуправлении. В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин также поручил создать проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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