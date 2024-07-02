Медведев призвал «ЕР» помочь на выборах кандидатам – участникам спецоперации

О необходимости формировать элиту страны из участников специальной военной операции на Украине неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля в январе, говорится, что военнослужащие должны иметь возможность в полной мере реализовать себя в экономике, бизнесе, государственном и местном самоуправлении. В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин также поручил создать проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации.