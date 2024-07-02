Лукашенко: Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной
Белоруссия не будет ввязываться в боевые действия и не допустит столкновений на границе с Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «БелТА».
«Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет», – сказал он.
Лукашенко добавил, что в последние несколько недель ВСУ активизировались на границе с Белоруссией. По его словам, скопление украинских сил, возможно, связано с приездом в страну контингента из дружественных государств, в частности из России. Вооруженные силы прибыли в Белоруссию для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию освобождения республики.
Лукашенко также призвал не допускать эскалации на границе. Он подчеркнул, что Белоруссия в случае провокаций ответит Украине. «Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий», – сказал он, отметив, что при возникновении угрозы ответ будет «жестким и решительным».
В июне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделения так называемого «Русского добровольческого корпуса» Украины (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. 28 июня стало известно, что на дежурство на границе с Украиной заступил белорусский дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».