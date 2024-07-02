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Лукашенко: Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной

Ведомости

Белоруссия не будет ввязываться в боевые действия и не допустит столкновений на границе с Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова приводит агентство «БелТА».

«Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет», – сказал он.

Лукашенко добавил, что в последние несколько недель ВСУ активизировались на границе с Белоруссией. По его словам, скопление украинских сил, возможно, связано с приездом в страну контингента из дружественных государств, в частности из России. Вооруженные силы прибыли в Белоруссию для участия в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию освобождения республики.

Лукашенко также призвал не допускать эскалации на границе. Он подчеркнул, что Белоруссия в случае провокаций ответит Украине. «Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий», – сказал он, отметив, что при возникновении угрозы ответ будет «жестким и решительным».

В июне государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда расположились подразделения так называемого «Русского добровольческого корпуса» Украины (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Вдоль границы регулярно летают беспилотники, при пересечении границы их сбивают. 28 июня стало известно, что на дежурство на границе с Украиной заступил белорусский дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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