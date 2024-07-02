Лукашенко: Белоруссия не допустит столкновений на границе с Украиной

Лукашенко также призвал не допускать эскалации на границе. Он подчеркнул, что Белоруссия в случае провокаций ответит Украине. «Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащих, очень опасна во время боевых действий», – сказал он, отметив, что при возникновении угрозы ответ будет «жестким и решительным».