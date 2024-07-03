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Бастрыкин поручил проверить данные о демонтаже могил советских воинов в Эстонии

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил воинов Красной армии в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства», – говорится в сообщении.

2 июля посольство РФ в Таллине выразило властям Эстонии решительный протест из-за начала демонтажа могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа для перезахоронения останков воинов Красной армии. Дипломаты направила эстонским властям ноту с призывом остановить процесс. Они потребовали вернуть памятники на прежние места, напомнив, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 г. в этом месте произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны.

В феврале 2024 г. власти волости острова Сааремаа сообщили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. Подчеркивалось, что речь идет о демонтаже 90 могильных камней с пятиконечными звездами, которые, как считают местные власти, выглядят «некрасиво». При этом большой памятник планировалось сохранить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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