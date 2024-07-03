Бастрыкин поручил проверить данные о демонтаже могил советских воинов в Эстонии

2 июля посольство РФ в Таллине выразило властям Эстонии решительный протест из-за начала демонтажа могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа для перезахоронения останков воинов Красной армии. Дипломаты направила эстонским властям ноту с призывом остановить процесс. Они потребовали вернуть памятники на прежние места, напомнив, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 г. в этом месте произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны.