Бастрыкин поручил проверить данные о демонтаже могил советских воинов в Эстонии
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об осквернении могил воинов Красной армии в Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства», – говорится в сообщении.
2 июля посольство РФ в Таллине выразило властям Эстонии решительный протест из-за начала демонтажа могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа для перезахоронения останков воинов Красной армии. Дипломаты направила эстонским властям ноту с призывом остановить процесс. Они потребовали вернуть памятники на прежние места, напомнив, что в ночь с 8 на 9 октября 1944 г. в этом месте произошло тяжелейшее сражение Великой Отечественной войны.
В феврале 2024 г. власти волости острова Сааремаа сообщили о намерении провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. Подчеркивалось, что речь идет о демонтаже 90 могильных камней с пятиконечными звездами, которые, как считают местные власти, выглядят «некрасиво». При этом большой памятник планировалось сохранить.