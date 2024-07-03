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В Госдепе не стали комментировать призывы Киева к созданию бесполетной зоны

Ведомости

В Госдепартаменте США отказались комментировать призывы украинских властей об установлении бесполетной зоны над западными районами страны. На соответствующий вопрос журналистов не ответил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Веданту Пателу.

«Мне на данный момент нечего сказать на этот счет», – отметил он (цитата по ТАСС).

В 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к началу Третьей мировой войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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