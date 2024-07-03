В 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к началу Третьей мировой войны.