В Госдепе не стали комментировать призывы Киева к созданию бесполетной зоны
В Госдепартаменте США отказались комментировать призывы украинских властей об установлении бесполетной зоны над западными районами страны. На соответствующий вопрос журналистов не ответил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Веданту Пателу.
В 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к началу Третьей мировой войны.