Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии

2 июля Лукашенко, выступая с речью на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, не исключил, что власти освободят онкобольных заключенных, которых осудили за беспорядки в 2020 г. Тогда он попросил общественность «не удивляться, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные». По словам главы Белоруссии, государство относится и подходит ко всем по-человечески.