Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом портале республики.
«Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего закона, от уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях, совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего закона», – говорится в документе.
Согласно документу, от наказания освобождаются несовершеннолетние, беременные женщины, лица пенсионного возраста, а также инвалиды первой и второй групп, граждане, которые пострадали от катастрофы в Чернобыльской АЭС и др. Заключенным, не попавшим в этот список и совершившим преступления без большой общественной опасности, закон смягчает наказание – до ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
2 июля Лукашенко, выступая с речью на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, не исключил, что власти освободят онкобольных заключенных, которых осудили за беспорядки в 2020 г. Тогда он попросил общественность «не удивляться, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные». По словам главы Белоруссии, государство относится и подходит ко всем по-человечески.