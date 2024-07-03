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Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом портале республики.

«Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего закона, от уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях, совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего закона», – говорится в документе.

Согласно документу, от наказания освобождаются несовершеннолетние, беременные женщины, лица пенсионного возраста, а также инвалиды первой и второй групп, граждане, которые пострадали от катастрофы в Чернобыльской АЭС и др. Заключенным, не попавшим в этот список и совершившим преступления без большой общественной опасности, закон смягчает наказание – до ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

2 июля Лукашенко, выступая с речью на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики, не исключил, что власти освободят онкобольных заключенных, которых осудили за беспорядки в 2020 г. Тогда он попросил общественность «не удивляться, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные». По словам главы Белоруссии, государство относится и подходит ко всем по-человечески.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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