Новые опросы после дебатов показали снижение рейтинга Байдена

27 июня Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп приняли участие в дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты отметили, что Байден потерпел неудачу из-за своей медлительности и запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ заметили панику среди демократов, тогда же начались обсуждения о возможной замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.