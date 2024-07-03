Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Новые опросы после дебатов показали снижение рейтинга Байдена

Ведомости

Два новых опроса, которые были проведены после провальных для кандидата в президенты США от демократов, действующего главы государства Джо Байдена дебатов с экс-главой государства, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, показали разочаровывающие результаты для Демократической партии, пишет издание Politico.

Опрос Университета Саффолка и USA TODAY показал, что Трамп опережает Байдена на 3% перед президентскими выборами в США, тогда как месяцем ранее шансы обоих кандидатов были равными.

Другой опрос, проведенный SSRS для CNN, показал, что Трамп опережает действующего президента на 6% – без изменений по сравнению с предыдущим опросом. 

В то же время 56% поддерживающих демократов избирателей заявили, что у них больше шансов на победу, если Байден не будет баллотироваться на новый президентский срок. 

Новые опросы были проведены на фоне того, что демократы в США все чаще начали призывать 81-летнего Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.

27 июня Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп приняли участие в дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты отметили, что Байден потерпел неудачу из-за своей медлительности и запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ заметили панику среди демократов, тогда же начались обсуждения о возможной замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал на свою кампанию во II квартале 2024 г. $331 млн, обогнав действующего главу государства. Тогда как штаб Байдена и за тот же период собрали лишь $264 млн.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных