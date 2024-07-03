Новые опросы после дебатов показали снижение рейтинга Байдена
Два новых опроса, которые были проведены после провальных для кандидата в президенты США от демократов, действующего главы государства Джо Байдена дебатов с экс-главой государства, кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, показали разочаровывающие результаты для Демократической партии, пишет издание Politico.
Опрос Университета Саффолка и USA TODAY показал, что Трамп опережает Байдена на 3% перед президентскими выборами в США, тогда как месяцем ранее шансы обоих кандидатов были равными.
Другой опрос, проведенный SSRS для CNN, показал, что Трамп опережает действующего президента на 6% – без изменений по сравнению с предыдущим опросом.
В то же время 56% поддерживающих демократов избирателей заявили, что у них больше шансов на победу, если Байден не будет баллотироваться на новый президентский срок.
Новые опросы были проведены на фоне того, что демократы в США все чаще начали призывать 81-летнего Байдена снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.
27 июня Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп приняли участие в дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты отметили, что Байден потерпел неудачу из-за своей медлительности и запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ заметили панику среди демократов, тогда же начались обсуждения о возможной замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал на свою кампанию во II квартале 2024 г. $331 млн, обогнав действующего главу государства. Тогда как штаб Байдена и за тот же период собрали лишь $264 млн.