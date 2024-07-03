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Штаб Трампа собрал $331 млн во II квартале, опередив Байдена

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал на свою кампанию во II квартале 2024 г. $331 млн, обогнав действующего главу государства Джо Байдена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главных должностных лиц предвыборной кампании Трампа.

Действующий президент и демократическая партия за тот же период собрали лишь $264 млн. Агентство предположило, что это событие может усилить беспокойство демократов по поводу участия Байдена в президентской гонке.

Bloomberg уточняет, что Трамп привлек больше средств, чем Байден, в апреле и мае, но в июне все же уступил ему, собрав $112 млн против $127 млн. После дебатов 27 июня кампания Байдена собрала $38 млн. Кампания Трампа сообщала, что в день мероприятия было привлечено $8 млн, обновленные данные по остальным дням не публиковались.

27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

CNBC сообщал, что уже спустя 15 минут после начала дебатов некоторые из ведущих доноров демократической партии выразили обеспокоенность по поводу выступления Байдена. Многие эксперты после мероприятия констатировали неудачу политика из-за его медлительности и запинок во время ответов. В американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. В Белом доме подчеркнули, что он не снимет свою кандидатуру, несмотря на общественную обеспокоенность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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