Штаб Трампа собрал $331 млн во II квартале, опередив Байдена
Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал на свою кампанию во II квартале 2024 г. $331 млн, обогнав действующего главу государства Джо Байдена. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главных должностных лиц предвыборной кампании Трампа.
Действующий президент и демократическая партия за тот же период собрали лишь $264 млн. Агентство предположило, что это событие может усилить беспокойство демократов по поводу участия Байдена в президентской гонке.
Bloomberg уточняет, что Трамп привлек больше средств, чем Байден, в апреле и мае, но в июне все же уступил ему, собрав $112 млн против $127 млн. После дебатов 27 июня кампания Байдена собрала $38 млн. Кампания Трампа сообщала, что в день мероприятия было привлечено $8 млн, обновленные данные по остальным дням не публиковались.
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
CNBC сообщал, что уже спустя 15 минут после начала дебатов некоторые из ведущих доноров демократической партии выразили обеспокоенность по поводу выступления Байдена. Многие эксперты после мероприятия констатировали неудачу политика из-за его медлительности и запинок во время ответов. В американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. В Белом доме подчеркнули, что он не снимет свою кандидатуру, несмотря на общественную обеспокоенность.