Штаб Трампа собрал $331 млн во II квартале, опередив Байдена

CNBC сообщал, что уже спустя 15 минут после начала дебатов некоторые из ведущих доноров демократической партии выразили обеспокоенность по поводу выступления Байдена. Многие эксперты после мероприятия констатировали неудачу политика из-за его медлительности и запинок во время ответов. В американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. В Белом доме подчеркнули, что он не снимет свою кандидатуру, несмотря на общественную обеспокоенность.