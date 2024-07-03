WP узнала о сомнениях Обамы в победе Байдена
Трудный путь президента США Джо Байдена к переизбранию усложнился после его неуверенного выступления на дебатах. Такое мнение выразил экс-президент США Барак Обама в частном разговоре со своими приближенными, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Собеседники отметили, что эта оценка президентской гонки звучала куда жестче, чем предыдущие публичные заявления Обамы. 27 июня после дебатов политик созвонился с Байденом и предложил ему свою помощь в качестве личного советника и эксперта. Неизвестно, как именно Обама говорил о выступлении Байдена и его пути к переизбранию во время звонка, отмечает WP.
По данным газеты, незадолго до дебатов экс-президент передал союзникам обеспокоенность ходом президентской гонки. При этом он не призывал Байдена снять свою кандидатуру. Вечером после дебатов Обама написал в X, что «плохие дебаты случаются», но предстоящее голосование в ноябре станет выбором «между тем, кто говорит правду, <...> и тем, кто лжет сквозь зубы ради собственной выгоды». Журналист Такер Карлсон утверждал, что твит Обамы в поддержку Байдена был неискренним и на самом деле экс-президент не верит в победу демократа.
27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.
После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов. В Белом доме подчеркнули, что Байден не снимет свою кандидатуру с президентских выборов, несмотря на общественную обеспокоенность.