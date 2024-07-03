WP узнала о сомнениях Обамы в победе Байдена

По данным газеты, незадолго до дебатов экс-президент передал союзникам обеспокоенность ходом президентской гонки. При этом он не призывал Байдена снять свою кандидатуру. Вечером после дебатов Обама написал в X, что «плохие дебаты случаются», но предстоящее голосование в ноябре станет выбором «между тем, кто говорит правду, <...> и тем, кто лжет сквозь зубы ради собственной выгоды». Журналист Такер Карлсон утверждал, что твит Обамы в поддержку Байдена был неискренним и на самом деле экс-президент не верит в победу демократа.