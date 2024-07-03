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WP узнала о сомнениях Обамы в победе Байдена

Ведомости

Трудный путь президента США Джо Байдена к переизбранию усложнился после его неуверенного выступления на дебатах. Такое мнение выразил экс-президент США Барак Обама в частном разговоре со своими приближенными, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Собеседники отметили, что эта оценка президентской гонки звучала куда жестче, чем предыдущие публичные заявления Обамы. 27 июня после дебатов политик созвонился с Байденом и предложил ему свою помощь в качестве личного советника и эксперта. Неизвестно, как именно Обама говорил о выступлении Байдена и его пути к переизбранию во время звонка, отмечает WP.

По данным газеты, незадолго до дебатов экс-президент передал союзникам обеспокоенность ходом президентской гонки. При этом он не призывал Байдена снять свою кандидатуру. Вечером после дебатов Обама написал в X, что «плохие дебаты случаются», но предстоящее голосование в ноябре станет выбором «между тем, кто говорит правду, <...> и тем, кто лжет сквозь зубы ради собственной выгоды». Журналист Такер Карлсон утверждал, что твит Обамы в поддержку Байдена был неискренним и на самом деле экс-президент не верит в победу демократа.

27 июня (4:00 28 июня по мск) в эфире CNN прошли дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие продлилось 90 минут с двумя рекламными паузами. При этом в студии не было зрителей и представителей СМИ. По итогам дебатов 67% зрителей CNN отдали победу Трампу.

После мероприятия в американских СМИ стали появляться сообщения о панике среди демократов и призывы к Байдену выйти из президентской гонки. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок во время ответов. В Белом доме подчеркнули, что Байден не снимет свою кандидатуру с президентских выборов, несмотря на общественную обеспокоенность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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