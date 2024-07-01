Карлсон: Обама не верит в победу Байдена на выборах президента США
Бывший президент США Барак Обама говорит, что действующий президент Джо Байден не сможет победить на выборах главы государства. Об этом пишет журналист Такер Карлсон.
«Твит Обамы в поддержку Джо Байдена был неискренним. В частном порядке Обама говорит людям, что Байден не сможет победить, и поэтому он выступает за открытый съезд», – написал он в X.
По заявлению источника журналиста, первая леди США, супруга Джо Байдена Джилл «является движущей силой кампании по переизбранию своего мужа».
«Как и в 2020 г., когда другие члены семьи [Байден] считали его слишком слабым, чтобы баллотироваться», – добавил собеседник.
5 мая Der Spiegel сообщила, что некоторые члены демократической партии США предполагают, что на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 г. Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру супруги бывшего президента США Барака Обамы Мишель.
В материале говорилось, что «эти фантазии являются продуктом глубокого разочарования». «Никогда прежде в истории США не сталкивались друг с другом два кандидата, которые были бы настолько непопулярны», – отмечалось в тексте.
До этого, в марте 2024 г., Мишель Обама опровергла сообщения о ее намерении выдвинуться на пост президента.
Газета The Washington Post после дебатов кандидата в президенты США Дональда Трампа и Байдена предложила сразу 10 претендентов на «смену» действующему президенту. Среди них – вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич и бывшая первая леди США Мишель Обама.