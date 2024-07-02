Белый дом: Байден не покинет предвыборную гонку
Президент США Джо Байден не снимет свою кандидатуру с выборов на пост главы государства после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, хотя в Белом доме понимают, что общество обеспокоено. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
«Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно», – сказала официальный представитель Белого дома (цитата по «РИА Новости»).
По словам Жан-Пьер, врачи не считают необходимым проведение Байдену когнитивного теста. Она также добавила, что в день дебатов президент не принимал никаких препаратов.
2 июля конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах в ноябре. По его мнению, президент «достиг многого» для страны, но у него практически нет шансов победить Трампа.
Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты заявили о неудаче Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. 30 июня CBS News писало, что после дебатов в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента.