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МИД РФ: Запад хочет оторвать Азербайджан и Армению от сотрудничества с Россией

Ведомости

Страны Запада, пригласив Азербайджан и Армению на саммит НАТО, хотят оторвать друзей России от сотрудничества с ней. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

«Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для этого региона, но и для общеевразийской безопасности», – сказал он. Настасьин добавил, что стабильность на Южном Кавказе могут обеспечить страны региона в рамках принципа региональной ответственности.

В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

28 июня стало известно, что Армения согласилась на участие в саммите НАТО. Приглашение предусматривает участие в формате стран-партнеров и распространяется на сопутствующие мероприятия, приуроченные к 75-летию образования альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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