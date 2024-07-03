МИД РФ: Запад хочет оторвать Азербайджан и Армению от сотрудничества с Россией

«Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для этого региона, но и для общеевразийской безопасности», – сказал он. Настасьин добавил, что стабильность на Южном Кавказе могут обеспечить страны региона в рамках принципа региональной ответственности.