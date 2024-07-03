МИД РФ: Запад хочет оторвать Азербайджан и Армению от сотрудничества с Россией
Страны Запада, пригласив Азербайджан и Армению на саммит НАТО, хотят оторвать друзей России от сотрудничества с ней. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.
«Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для этого региона, но и для общеевразийской безопасности», – сказал он. Настасьин добавил, что стабильность на Южном Кавказе могут обеспечить страны региона в рамках принципа региональной ответственности.
В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
28 июня стало известно, что Армения согласилась на участие в саммите НАТО. Приглашение предусматривает участие в формате стран-партнеров и распространяется на сопутствующие мероприятия, приуроченные к 75-летию образования альянса.