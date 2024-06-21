Нидерланды проведут «крупнейшую операцию» по подготовке к саммиту НАТО в 2025 году
Полиция Нидерландов готовится к операции по обеспечению безопасности на саммите НАТО в следующем году, сообщила пресс-служба ведомства.
«С точки зрения содержания, размера и размещения людей и ресурсов это крупнейшая операция по обеспечению безопасности, которая когда-либо проводилась в Нидерландах. Все это заметят», – приводит пресс-служба слова ответственного за подготовку к саммиту представителя полиции Виллема Велдерса.
Начальник полиции Янни Кнолл заявил, что характер этого саммита, сложная оценка угроз делают организацию мероприятия серьезной проблемой. Он сообщил, что полиция примет меры для того, чтобы найти дополнительные силы.
Ведомство напомнило, что полиция показала свои способности во время саммита по ядерной безопасности в 2014 г., который тоже проходил в Нидерландах. Тогда службы перекрывали автомагистрали, перенаправляли движение транспорта, а также дополнительно контролировали воздушное пространство. Во время предстоящего саммита НАТО в следующем году планируется принять такие же меры.
В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. В конце мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году.