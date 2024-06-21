Нидерланды проведут «крупнейшую операцию» по подготовке к саммиту НАТО в 2025 году

В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. В конце мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году.