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Нидерланды проведут «крупнейшую операцию» по подготовке к саммиту НАТО в 2025 году

Ведомости

Полиция Нидерландов готовится к операции по обеспечению безопасности на саммите НАТО в следующем году, сообщила пресс-служба ведомства.

«С точки зрения содержания, размера и размещения людей и ресурсов это крупнейшая операция по обеспечению безопасности, которая когда-либо проводилась в Нидерландах. Все это заметят», – приводит пресс-служба слова ответственного за подготовку к саммиту представителя полиции Виллема Велдерса.

Начальник полиции Янни Кнолл заявил, что характер этого саммита, сложная оценка угроз делают организацию мероприятия серьезной проблемой. Он сообщил, что полиция примет меры для того, чтобы найти дополнительные силы.

Ведомство напомнило, что полиция показала свои способности во время саммита по ядерной безопасности в 2014 г., который тоже проходил в Нидерландах. Тогда службы перекрывали автомагистрали, перенаправляли движение транспорта, а также дополнительно контролировали воздушное пространство. Во время предстоящего саммита НАТО в следующем году планируется принять такие же меры.

В этом году саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа. В конце мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что НАТО не будет направлять Украине приглашение вступить в альянс в этом году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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