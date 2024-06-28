Армения согласилась на участие в саммите НАТО в Вашингтоне

11 июня Мирзоян и заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен по итогам встречи в Ереване договорились повысить статус двустороннего диалога стран до уровня комиссии по стратегическому партнерству. В совместном заявлении сообщалось также, что стороны отметили стремление республики к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими институтами и Западом.