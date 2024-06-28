Армения согласилась на участие в саммите НАТО в Вашингтоне
Армения ответила согласием на приглашение к участию в саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел республики Ани Бадалян.
Приглашение предусматривает участие в формате стран-партнеров и распространяется на сопутствующие мероприятия, приуроченные к 75-летию образования альянса.
1 апреля министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян заявил, что Армения не намерена вступать в НАТО. При этом страна сотрудничает с альянсом, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличивает присутствие в Косове.
11 июня Мирзоян и заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен по итогам встречи в Ереване договорились повысить статус двустороннего диалога стран до уровня комиссии по стратегическому партнерству. В совместном заявлении сообщалось также, что стороны отметили стремление республики к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими институтами и Западом.