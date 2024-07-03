МИД в ответ на политику Финляндии: РФ примет меры из-за активности НАТО
Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин на брифинге.
«Мы предпримем необходимые меры, в том числе, военно-технического характера для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников», – прокомментировал Настасьин вопрос о возможном дипломатическом ответе России на решение парламента Финляндии о предоставлении США доступа к 15 военным объектам страны.
1 июля парламент Финляндии единогласно принял соглашение в области обороны с США. Согласно документу, республика откроет свои 15 военных объектов для возможного использования американскими вооруженными силами. США также смогут отправлять на финскую территорию военных, оборудование, технику и припасы. Соглашение предполагает и проведение совместных учений.
По данным Yle, договор о расширении военного и оборонного взаимодействия между США и Финляндией был подписан в декабре 2023 г. Для официального утверждения документа его должен был рассмотреть финский парламент.