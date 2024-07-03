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МИД в ответ на политику Финляндии: РФ примет меры из-за активности НАТО

Ведомости

Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин на брифинге.

«Мы предпримем необходимые меры, в том числе, военно-технического характера для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников», – прокомментировал Настасьин вопрос о возможном дипломатическом ответе России на решение парламента Финляндии о предоставлении США доступа к 15 военным объектам страны.

1 июля парламент Финляндии единогласно принял соглашение в области обороны с США. Согласно документу, республика откроет свои 15 военных объектов для возможного использования американскими вооруженными силами. США также смогут отправлять на финскую территорию военных, оборудование, технику и припасы. Соглашение предполагает и проведение совместных учений.

По данным Yle, договор о расширении военного и оборонного взаимодействия между США и Финляндией был подписан в декабре 2023 г. Для официального утверждения документа его должен был рассмотреть финский парламент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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