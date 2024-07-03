Reuters: страны НАТО не согласовали многолетнюю помощь Украине

В июне Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов НАТО. При этом в конце месяца агентство Bloomberg писало, что страны Североатлантического альянса отказываются от долгосрочной поддержки Киева потому, что не понимают, как будет разворачиваться конфликт в дальнейшем и какая помощь может понадобиться.