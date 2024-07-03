Reuters: страны НАТО не согласовали многолетнюю помощь Украине
Страны НАТО не смогли согласовать помощь Украине, которая предполагает многолетние финансовые обязательства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным агентства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по военной помощи Киеву. Страны – члены альянса не поддержали его просьбу, но при этом согласовали помощь Украине в размере 40 млрд евро ($43 млрд) в следующем году.
В соглашении между странами говорится, что страны НАТО «будут стремиться выполнить обязательство посредством пропорциональных взносов». Этот пункт и другие меры, направленные на поддержку Украины, они обсудят и окончательно согласуют на саммите альянса.
В этом году саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
В июне Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов НАТО. При этом в конце месяца агентство Bloomberg писало, что страны Североатлантического альянса отказываются от долгосрочной поддержки Киева потому, что не понимают, как будет разворачиваться конфликт в дальнейшем и какая помощь может понадобиться.