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Reuters: страны НАТО не согласовали многолетнюю помощь Украине

Ведомости

Страны НАТО не смогли согласовать помощь Украине, которая предполагает многолетние финансовые обязательства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным агентства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по военной помощи Киеву. Страны – члены альянса не поддержали его просьбу, но при этом согласовали помощь Украине в размере 40 млрд евро ($43 млрд) в следующем году.

В соглашении между странами говорится, что страны НАТО «будут стремиться выполнить обязательство посредством пропорциональных взносов». Этот пункт и другие меры, направленные на поддержку Украины, они обсудят и окончательно согласуют на саммите альянса.

В этом году саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

В июне Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов НАТО. При этом в конце месяца агентство Bloomberg писало, что страны Североатлантического альянса отказываются от долгосрочной поддержки Киева потому, что не понимают, как будет разворачиваться конфликт в дальнейшем и какая помощь может понадобиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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