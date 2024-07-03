Минобороны Латвии: в ближайшие годы в стране разместят около 5000 военных НАТО
В ближайшие годы Латвия разместит на своей территории 5000 военнослужащих стран НАТО, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс в разговоре с местным информационным агентством Leta.
Боевая группа присутствия в Латвии, которую возглавляет Канада, увеличится до уровня многонациональной бригады. По словам главы оборонного ведомства, к 2026 г. бригада будет насчитывать около 3500 человек, тогда же она достигнет полной боевой готовности. Спрудс отметил, что Латвия станет первой страной Балтии, в которой создадут многонациональную бригаду НАТО.
Одновременно с этими военнослужащими в Латвии находятся военные НАТО в рамках других операций, отмечается в публикации. В ближайшие два года общая численность военнослужащих составит около 5000 человек, сообщил Спрудс.
В этом году саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. 8 мая стало известно, что во время саммита страны могут утвердить декларацию с отказом от отправки войск на Украину. Об этом писала итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.
В конце июня стало известно, что Украина не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. Украина подала заявку на вступление в альянс еще в сентябре 2022 г. – после того, как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.