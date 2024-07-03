Минобороны Латвии: в ближайшие годы в стране разместят около 5000 военных НАТО

В конце июня стало известно, что Украина не получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите. Директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что для Киева будет выстроен «институционный мост» к этой цели. Украина подала заявку на вступление в альянс еще в сентябре 2022 г. – после того, как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.