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Зеленский призвал Трампа раскрыть план урегулирования украинского конфликта

Ведомости

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп должен рассказать, как он собирается выполнять свое обещание прекратить российско-украинский конфликт в случае победы на выборах. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовыми к этому», – сказал Зеленский.

Он добавил, что «потенциально готов» встретиться с американским политиком, чтобы услышать предложения его команды.

23 июня Трамп в ходе теледебатов пообещал в случае своей победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в январе 2025 г. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источник писала, что у политика есть подробный план по мирному решению ситуации, но он не будет обнародовать его до выборов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. В июне он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий, в частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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