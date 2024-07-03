Сноуден назвал победой освобождение Ассанжа
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал освобождение основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа победой над преследованием со стороны властей.
«Правительство было вынуждено признать в суде, что единственным его преступлением была журналистика и что никто никогда не пострадал от этого», – написал Сноуден в соцсети X.
Ассанж отпраздновал свой первый день рождения на свободе после долгих лет преследований. Это называется победой, заключил экс-сотрудник спецслужб США.
В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, которые содержали в том числе данные о военных преступлениях американской армии. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек. Ассанж пытался скрыться, но в 2019 г. его задержали и отправили в тюрьму Белмарш в Великобритании за неявку по запросу британской полиции во то время, когда он проживал в посольстве Эквадора. Дело об изнасиловании в итоге развалилось, и обвинения были сняты, а суды Британии рассматривали вопрос о его экстрадиции по запросу США.
24 июня основателя WikiLeaks выпустили под залог. Ассанж заключил сделку с минюстом США. По данным The Washington Post, он согласился признать вину в получении и публикации секретных военных и дипломатических документов с 2009 по 2011 г. 26 июня состоялось слушание по делу. Суд приговорил Ассанжа к пяти годам тюрьмы, которые он фактически отбыл в британской тюрьме. США в рамках сделки не выдвинули дополнительных обвинений. Ассанжа освободили в зале суда.