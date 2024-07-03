Сноуден назвал победой освобождение Ассанжа

В 2010 г. Ассанж стал фигурантом расследования по подозрению в нарушении американского закона о шпионаже 1917 г. Впоследствии выяснилось, что обвинения связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, которые содержали в том числе данные о военных преступлениях американской армии. В том же году уже шведский суд вынес решение о его задержании по обвинению в сексуальных домогательствах по заявлению двух девушек. Ассанж пытался скрыться, но в 2019 г. его задержали и отправили в тюрьму Белмарш в Великобритании за неявку по запросу британской полиции во то время, когда он проживал в посольстве Эквадора. Дело об изнасиловании в итоге развалилось, и обвинения были сняты, а суды Британии рассматривали вопрос о его экстрадиции по запросу США.