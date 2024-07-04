В Кремле допустили поездку Путина в Улан-Батор в этом году

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Путина посетить Монголию во время встречи в Китае в октябре 2023 г. Лидеры снова встретились на саммите ШОС 3 июля, в ходе переговоров Хурэлсух выразил надежду, что российский президент сможет посетить Улан-Батор до конца года.