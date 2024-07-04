В Кремле допустили поездку Путина в Улан-Батор в этом году
Визит президента России Владимира Путина в Монголию может состояться в 2024 г., но сначала он должен пройти согласование. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Когда будет согласована… В этом году возможна, да», – сказал он, отвечая на вопрос о сроках поездки Путина в Монголию.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Путина посетить Монголию во время встречи в Китае в октябре 2023 г. Лидеры снова встретились на саммите ШОС 3 июля, в ходе переговоров Хурэлсух выразил надежду, что российский президент сможет посетить Улан-Батор до конца года.
На встрече на полях саммита лидеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, расширение сотрудничества в сфере энергетики, устранение последствий изменения климата, а также сотрудничество в сфере образования.