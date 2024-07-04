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В Кремле допустили поездку Путина в Улан-Батор в этом году

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Монголию может состояться в 2024 г., но сначала он должен пройти согласование. Об этом заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Когда будет согласована… В этом году возможна, да», – сказал он, отвечая на вопрос о сроках поездки Путина в Монголию.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Путина посетить Монголию во время встречи в Китае в октябре 2023 г. Лидеры снова встретились на саммите ШОС 3 июля, в ходе переговоров Хурэлсух выразил надежду, что российский президент сможет посетить Улан-Батор до конца года.

На встрече на полях саммита лидеры обсудили торгово-экономическое взаимодействие, расширение сотрудничества в сфере энергетики, устранение последствий изменения климата, а также сотрудничество в сфере образования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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