Токаев назвал ШОС одной из самых авторитетных структур

Затем Токаев предложил начать саммит с церемонии подписания документов о вступлении Белоруссии в ШОС. Были подписаны решения глав государств ШОС о завершении процедуры приема Белоруссии в ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена. В связи с этим также утверждено решение о долевых взносах стран ШОС.