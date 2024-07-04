Токаев назвал ШОС одной из самых авторитетных структур
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала одной из самых авторитетных и влиятельных международных структур. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе приветствия на саммите объединения в Астане.
«Мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур», – подчеркнул он.
По словам Токаева, за почти 25 лет организация стала важным механизмом системы международных отношений, а взаимодействие стран в сфере политики и безопасности, экономики и культуры задает вектор развития всего евразийского континента.
Затем Токаев предложил начать саммит с церемонии подписания документов о вступлении Белоруссии в ШОС. Были подписаны решения глав государств ШОС о завершении процедуры приема Белоруссии в ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена. В связи с этим также утверждено решение о долевых взносах стран ШОС.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
3 июля президент России Владимир Путин прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав государств – членов ШОС. В первый день он провел шесть двусторонних переговоров – с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.