Индия и Китай на полях ШОС договорились решить конфликт на границе
Министры иностранных дел Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились решить конфликт на границе стран. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Индии.
«Два министра согласились, что сохранение текущей ситуации в приграничных районах не отвечает интересам ни одной из сторон. <...> Оба министра согласились активизировать встречи дипломатических и военных должностных лиц, чтобы продолжить обсуждения и как можно скорее решить оставшиеся вопросы», – говорится в сообщении.
Согласно информации МИД Индии, страны намерены восстановить мир на границе и устранить препятствия для нормализации двусторонних отношений. Министры иностранных дел обменялись мнениями по поводу скорейшего решения вопросов вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.
Военнослужащие Индии и Китая периодически устраивают стычки на границе. В 2020 г. впервые с 1970-х гг. между странами произошел пограничный конфликт. В результате погибли по меньшей мере 20 военнослужащих Индии и четверо китайских солдат.
Конфликт перешел в длительное противостояние в горной местности, где каждая сторона разместила десятки тысяч военнослужащих. Пограничный спор между Индией и Китаем возник еще в 1950-х гг. Осенью 1962 г. стороны воевали из-за неурегулированного вопроса о линии границы.