Индия и Китай на полях ШОС договорились решить конфликт на границе

«Два министра согласились, что сохранение текущей ситуации в приграничных районах не отвечает интересам ни одной из сторон. <...> Оба министра согласились активизировать встречи дипломатических и военных должностных лиц, чтобы продолжить обсуждения и как можно скорее решить оставшиеся вопросы», – говорится в сообщении.