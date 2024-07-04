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Индия и Китай на полях ШОС договорились решить конфликт на границе

Ведомости

Министры иностранных дел Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились решить конфликт на границе стран. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Индии.

«Два министра согласились, что сохранение текущей ситуации в приграничных районах не отвечает интересам ни одной из сторон. <...> Оба министра согласились активизировать встречи дипломатических и военных должностных лиц, чтобы продолжить обсуждения и как можно скорее решить оставшиеся вопросы», – говорится в сообщении.

Согласно информации МИД Индии, страны намерены восстановить мир на границе и устранить препятствия для нормализации двусторонних отношений. Министры иностранных дел обменялись мнениями по поводу скорейшего решения вопросов вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

Военнослужащие Индии и Китая периодически устраивают стычки на границе. В 2020 г. впервые с 1970-х гг. между странами произошел пограничный конфликт. В результате погибли по меньшей мере 20 военнослужащих Индии и четверо китайских солдат.

Конфликт перешел в длительное противостояние в горной местности, где каждая сторона разместила десятки тысяч военнослужащих. Пограничный спор между Индией и Китаем возник еще в 1950-х гг. Осенью 1962 г. стороны воевали из-за неурегулированного вопроса о линии границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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