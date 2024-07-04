Путин: отношения РФ и Ирана будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов

Российский президент отметил, что товарооборот двух стран в этом году врос на 14% относительно того же периода 2023 г. По его словам, укреплению экономических связей будет способствовать и соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Путин подчеркнул, что Россия поддерживает заявку Ирана на получение статуса наблюдается в ЕАЭС. Президент РФ добавил, что Москву и Тегеран также объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства.