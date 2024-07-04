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Путин: отношения РФ и Ирана будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов

Ведомости

Российско-иранские отношения будут укрепляться вне зависимости от результатов президентских выборов в Исламской Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером в Астане.

«Ирано-российские отношения носят действительно дружественный и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в вашей стране», – сказал Путин.

Он также пожелал народу Ирана успешного проведения второго тура президентских выборов.

Российский президент отметил, что товарооборот двух стран в этом году врос на 14% относительно того же периода 2023 г. По его словам, укреплению экономических связей будет способствовать и соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Путин подчеркнул, что Россия поддерживает заявку Ирана на получение статуса наблюдается в ЕАЭС. Президент РФ добавил, что Москву и Тегеран также объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства.

28 июня в Иране прошел первый тур внеочередных выборов президента после гибели в авиакатастрофе бывшего главы Эбрахима Раиси. Из шести допущенных к участию кандидатов в день голосования осталось четыре. На выборах имели право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г.

По итогам первого тура ни один из представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. В общей сложности было подсчитано 24 535 185 голосов. Во второй тур, который состоится 5 июля, прошли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской Республики Саид Джалили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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