Путин пригласил эмира Катара посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин на переговорах в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамадома Аль Тани посетить Россию с визитом. Эмир Катара это приглашение принял.
Путин поблагодарил эмира Катара за подготовку к проведению чемпионата мира по футболу и заявил, что РФ подготовлен меморандум по взаимопониманию между министерствами спорта.
«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, вопросы, которые возникают в ходе и в связи с украинским кризисом. Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей, как с российской, так и с украинской стороны», – отметил Путин.
Президент РФ также отметил посредничество Катара по вопросам кризиса на Ближнем востоке, участие в согласовании усилий по прекращению огня между Израилем и «Хамасом» и обмену удерживаемых лиц.
Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на взаимном уважении и доверии. Он заверил, что Катар продолжит выполнять свою коммуникативную роль, и поблагодарил за доверие в вопросе возвращения российских и украинских детей в их семьи.
По его словам, объем инвестиций Катара в российскую экономику составляет около $13 млрд, Катар намерен увеличивать эту цифру.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.