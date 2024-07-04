Путин пригласил эмира Катара посетить Россию

«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, вопросы, которые возникают в ходе и в связи с украинским кризисом. Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей, как с российской, так и с украинской стороны», – отметил Путин.