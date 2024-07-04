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Путин пригласил эмира Катара посетить Россию

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на переговорах в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамадома Аль Тани посетить Россию с визитом. Эмир Катара это приглашение принял.

Путин поблагодарил эмира Катара за подготовку к проведению чемпионата мира по футболу и заявил, что РФ подготовлен меморандум по взаимопониманию между министерствами спорта.

«Хочу поблагодарить вас за ваши усилия, направленные на решение вопросов гуманитарного характера, вопросы, которые возникают в ходе и в связи с украинским кризисом. Именно при вашем посредничестве удается вернуть в семьи детей, как с российской, так и с украинской стороны», – отметил Путин.

Президент РФ также отметил посредничество Катара по вопросам кризиса на Ближнем востоке, участие в согласовании усилий по прекращению огня между Израилем и «Хамасом» и обмену удерживаемых лиц.

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на взаимном уважении и доверии. Он заверил, что Катар продолжит выполнять свою коммуникативную роль, и поблагодарил за доверие в вопросе возвращения российских и украинских детей в их семьи.

По его словам, объем инвестиций Катара в российскую экономику составляет около $13 млрд, Катар намерен увеличивать эту цифру.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля. С июля 2023 г. в организации председательствует Казахстан. В мероприятии участвуют главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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