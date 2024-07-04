Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября

Поправки положат конец практике перехода от процедуры рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища к ходатайству о трудовой иммиграции для получения вида на жительство. Претенденты на международную защиту или лица, чье ходатайство было отклонено, больше не смогут получить вид на жительство на основании работы, самозанятости или учебы. Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель просит убежище с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии. Реформа будет способствовать достижению цели правительственной программы по содействию быстрому выезду тех, кому было отказано в убежище.