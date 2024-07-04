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Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября

Ведомости

С 1 сентября в Финляндии вступят в силу законодательные поправки, ужесточающие правила въезда в страну. Об этом говорится в релизе министерства внутренних дел на сайте правительства страны.

В МВД уточнили, что существующие положения, допускающие различные толкование, будут заменены новыми, более конкретными нормами. В законе об иностранцах будет прописана каждая ситуация, при которой в выдаче вида на жительство должно быть отказано, включая предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальную работу в Финляндии и брак по расчету.

Поправки положат конец практике перехода от процедуры рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища к ходатайству о трудовой иммиграции для получения вида на жительство. Претенденты на международную защиту или лица, чье ходатайство было отклонено, больше не смогут получить вид на жительство на основании работы, самозанятости или учебы. Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель просит убежище с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии. Реформа будет способствовать достижению цели правительственной программы по содействию быстрому выезду тех, кому было отказано в убежище.

Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян. Тогдашняя премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия запретит туристические поездки и транзит из России. Она отмечала, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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