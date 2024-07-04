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Путин: переговоры по безопасности будут возможны после выборов президента США

Ведомости

Переговоры по глобальной безопасности станут возможны после выборов президента США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надо дождаться, пока новая администрация [в США] появится, понять, какие у них предпочтения, взгляды, какие планы», – сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.

По его словам, Вашингтон регулярно посылает сигналы Москве о возобновлении диалога, а «потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности».

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. На выборах будет представлен и третий независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.

28 июня в ходе дебатов Трамп заявил, что США перестали уважать в мире при президенте Байдене. Он также указал, что конфликта на Украине можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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