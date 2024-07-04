Путин: переговоры по безопасности будут возможны после выборов президента США
Переговоры по глобальной безопасности станут возможны после выборов президента США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Надо дождаться, пока новая администрация [в США] появится, понять, какие у них предпочтения, взгляды, какие планы», – сказал президент на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане.
По его словам, Вашингтон регулярно посылает сигналы Москве о возобновлении диалога, а «потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности».
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. На выборах будет представлен и третий независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.
28 июня в ходе дебатов Трамп заявил, что США перестали уважать в мире при президенте Байдене. Он также указал, что конфликта на Украине можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер.