Трамп: при Байдене США перестали уважать в мире

«Это позор, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны, я дружу со многими людьми, они не могут поверить в то, что случилось с США», – сказал он. Трамп заявил, что эти четыре года Байден «работает отвратительно».