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Трамп: при Байдене США перестали уважать в мире

Ведомости

США перестали уважать в мире при президенте Джо Байдене, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп на дебатах с действующим главой США.

«Это позор, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны, я дружу со многими людьми, они не могут поверить в то, что случилось с США», – сказал он. Трамп заявил, что эти четыре года Байден «работает отвратительно».

В ходе дебатов кандидат в президенты также указал, что конфликта на Украине можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. На выборах будет представлен и третий независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.

Политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что на выборах есть три фазы агитации: биографическая (кто и зачем избирается), содержательная (что предлагает) и мобилизационная (призывают прийти и проголосовать). По его словам, кампания вступила во вторую фазу и кандидаты начали делать свои предложения избирателю. Например, по вопросу абортов, права на оружие, нелегальных мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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