Трамп: при Байдене США перестали уважать в мире
США перестали уважать в мире при президенте Джо Байдене, заявил кандидат в президенты Дональд Трамп на дебатах с действующим главой США.
«Это позор, что случилось с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны, я дружу со многими людьми, они не могут поверить в то, что случилось с США», – сказал он. Трамп заявил, что эти четыре года Байден «работает отвратительно».
В ходе дебатов кандидат в президенты также указал, что конфликта на Украине можно было бы избежать, будь на посту президента США уважаемый Россией лидер.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. На выборах будет представлен и третий независимый кандидат – Роберт Кеннеди-младший.
Политтехнолог и руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что на выборах есть три фазы агитации: биографическая (кто и зачем избирается), содержательная (что предлагает) и мобилизационная (призывают прийти и проголосовать). По его словам, кампания вступила во вторую фазу и кандидаты начали делать свои предложения избирателю. Например, по вопросу абортов, права на оружие, нелегальных мигрантов.