Песков: точные сроки встречи Путина и Эрдогана согласовываются
Точных сроков встречи президента РФ Владимира Путина и и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, их предстоит согласовать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент с признательностью принимает это предложение и визит на повестке дня, но точных дат пока нет, они будут согласовываться», – сказал Песков.
3 июня накануте саммита ШОС Путин провел в Астане переговоры с Эрдоганом. Главы России и Турции встретились впервые с сентября 2023 г. Путин заявил, что они с президентом Турции находятся в регулярном контакте. Он также отметил, что, несмотря на сложности в мире, отношения между Россией и Турцией «развиваются поступательно».
Эрдоган также высказался, что на протяжении длительного времени они с Путиным лично не виделись, но в это время продолжалась телефонная дипломатия, также на связи были члены правительств двух стран.