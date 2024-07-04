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Песков: точные сроки встречи Путина и Эрдогана согласовываются

Ведомости

Точных сроков встречи президента РФ Владимира Путина и и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет, их предстоит согласовать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент с признательностью принимает это предложение и визит на повестке дня, но точных дат пока нет, они будут согласовываться», – сказал Песков.

3 июня накануте саммита ШОС Путин провел в Астане переговоры с Эрдоганом. Главы России и Турции встретились впервые с сентября 2023 г. Путин заявил, что они с президентом Турции находятся в регулярном контакте. Он также отметил, что, несмотря на сложности в мире, отношения между Россией и Турцией «развиваются поступательно».

Эрдоган также высказался, что на протяжении длительного времени они с Путиным лично не виделись, но в это время продолжалась телефонная дипломатия, также на связи были члены правительств двух стран. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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