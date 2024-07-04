Песков: точные сроки встречи Путина и Эрдогана согласовываются

3 июня накануте саммита ШОС Путин провел в Астане переговоры с Эрдоганом. Главы России и Турции встретились впервые с сентября 2023 г. Путин заявил, что они с президентом Турции находятся в регулярном контакте. Он также отметил, что, несмотря на сложности в мире, отношения между Россией и Турцией «развиваются поступательно».