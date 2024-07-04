Песков: возможность участия Си Цзиньпина на саммит БРИКС согласовывается
Возможность участия лидера КНР Си Цзиньпина в саммит БРИКС в Казани согласовываться по дипломатическим каналам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин провел в Астане переговоры с председателем КНР через два месяца после государственного визита президента России в Китай. Переговоры прошли 3 июля, накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе беседы Путин заявил, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах «выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и мы продолжаем укреплять наше взаимодействие по этому направлению». Россия в 2024 г. председательствует в БРИКС, напомнил Путин. По его словам, он надеется на участие Си Цзиньпина и китайских коллег в саммите БРИКС в октябре этого года, который состоится в Казани.
Путин был в Китае с первым государственным визитом после переизбрания на пост президента. Визит состоялся 16-17 мая 2024 г., президент посещал Пекин и Харбин. Это была ответная поездка после того, как Си с государственным визитом посещал Россию в марте 2023 г. Это был первый международный визит Си после переизбрания его председателем КНР.