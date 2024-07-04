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Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях Путина по Украине

Ведомости

И в западных странах, и на Украине задумались над предложением президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин публично озвучил свои предложения, после чего они стали достоянием общественности всего мира. На Западе и на Украине их назвали ультиматумом и отвергли.

«Мы считаем это недальновидным решением. Мы считаем, что это не означает, что и в странах коллективного Запада, и на самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом», – пояснил Песков.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. В июне на встрече в МИДе Путин заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий, в частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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