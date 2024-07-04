Песков допустил, что на Западе задумались о предложениях Путина по Украине
И в западных странах, и на Украине задумались над предложением президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Путин публично озвучил свои предложения, после чего они стали достоянием общественности всего мира. На Западе и на Украине их назвали ультиматумом и отвергли.
«Мы считаем это недальновидным решением. Мы считаем, что это не означает, что и в странах коллективного Запада, и на самой Украине более трезвомыслящие люди не задумались над этим планом», – пояснил Песков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. В июне на встрече в МИДе Путин заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий, в частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.