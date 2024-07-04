Песков: палестинское урегулирование активно обсуждалось на саммите ШОС

«Очень многие выступающие, и пакистанцы, и эмиратчики, и турки, очень активно к этой теме обращались. И конечно, говорили о недопустимости ситуации, когда гибнут десятки тысяч непричастных людей, когда гибнут тысячи невиновных детей», – сказал он.