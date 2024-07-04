Песков: палестинское урегулирование активно обсуждалось на саммите ШОС
Выступающие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активно обсуждали эскалацию в Газе и заявляли о недопустимости гибели мирных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень многие выступающие, и пакистанцы, и эмиратчики, и турки, очень активно к этой теме обращались. И конечно, говорили о недопустимости ситуации, когда гибнут десятки тысяч непричастных людей, когда гибнут тысячи невиновных детей», – сказал он.