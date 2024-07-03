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Россия доставила более 30 тонн гумпомощи для жителей Газы

Ведомости

Спецборт МЧС России доставил в египетский Эль-Ариш более 30 т продуктов питания. Гуманитарная помощь будет передана жителям сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства.

Продукты были доставлены самолетом Ил-76. В Египте помощь передадут представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые в свою очередь перенаправят ее населению сектора Газа. 

В общей сложности с начала гуманитарной миссии 28 рейсов МЧС России доставили для Газы более 700 т. груза.

В середине начал работу пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 10 июня портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины сообщал, что с американского порта в Газу доставили всего 120 грузовиков с гумпомощью. 19 июня The New York Times со ссылкой на источники писало, что пирс может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. Гуманитарные организации считают, что причал не справился со своей задачей. 

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Он потребовал выдать ордеры на их арест. В числе преступлений прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны. Однако в итоге планы по выдаче ордеров для ареста израильских политиков были отложены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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