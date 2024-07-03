Россия доставила более 30 тонн гумпомощи для жителей Газы
Спецборт МЧС России доставил в египетский Эль-Ариш более 30 т продуктов питания. Гуманитарная помощь будет передана жителям сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства.
Продукты были доставлены самолетом Ил-76. В Египте помощь передадут представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые в свою очередь перенаправят ее населению сектора Газа.
В общей сложности с начала гуманитарной миссии 28 рейсов МЧС России доставили для Газы более 700 т. груза.
В середине начал работу пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 10 июня портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины сообщал, что с американского порта в Газу доставили всего 120 грузовиков с гумпомощью. 19 июня The New York Times со ссылкой на источники писало, что пирс может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. Гуманитарные организации считают, что причал не справился со своей задачей.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант могут быть причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечества в Палестине. Он потребовал выдать ордеры на их арест. В числе преступлений прокурор назвал геноцид и использование голода как метода ведения войны. Однако в итоге планы по выдаче ордеров для ареста израильских политиков были отложены.