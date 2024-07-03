Россия доставила более 30 тонн гумпомощи для жителей Газы

В середине начал работу пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 10 июня портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины сообщал, что с американского порта в Газу доставили всего 120 грузовиков с гумпомощью. 19 июня The New York Times со ссылкой на источники писало, что пирс может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. Гуманитарные организации считают, что причал не справился со своей задачей.