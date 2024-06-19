Пирс США для передачи гумпомощи в Газу может быть демонтирован в июле

По данным издания, гуманитарные организации считают, что причал стоимостью $230 млн не справился со своей задачей. Его прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор пирс проработал около 10 дней – в остальное время его ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений или приостанавливали работу причала из соображений безопасности.