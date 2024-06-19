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Пирс США для передачи гумпомощи в Газу может быть демонтирован в июле

Ведомости

Пирс, построенный американскими военными для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, может быть демонтирован в июле – на несколько недель раньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, гуманитарные организации считают, что причал стоимостью $230 млн не справился со своей задачей. Его прикрепили к береговой линии месяц назад, но с тех пор пирс проработал около 10 дней – в остальное время его ремонтировали после шторма, отсоединяли во избежание дальнейших повреждений или приостанавливали работу причала из соображений безопасности.

Изначально власти США прогнозировали, что пирс проработает до сентября. Теперь американские военные чиновники предупреждают гуманитарные организации, что причал могут демонтировать в июле: официальные лица надеются, что это станет толчком к тому, чтобы Израиль открыл больше наземных маршрутов для доставки помощи.

В материале также отмечается, что американский президент Джо Байден приказал начать строительство причала в марте. В это время его резко критиковали за то, что он «не сделал больше», чтобы сдержать военный ответ Израиля на атаки «Хамаса», совершенные 7 октября.

Пирс в Газе был построен в середине мая. Вскоре из-за непогоды причал был поврежден, пострадали трое американских военных. Спустя несколько дней части пирса отломились, и военные перевезли его в израильский грузовой порт Ашдод для ремонта. О возобновлении работы пирса Пентагон объявил 7 июня.

10 июня портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины сообщал, что с построенного США порта в Газу было доставлено только 120 грузовиков с гумпомощью.

12 июня сообщалось, что представители министерства обороны США, гуманитарных организаций и судоходной отрасли скептически относились к идее плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. «Посмотрим, как долго это продлится», – заявлял изданию собеседник из американского оборонного ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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