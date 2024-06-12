WSJ: США скептически относились к созданию пирса для доставки гумпомощи в Газу
Представители министерства обороны США, гуманитарных организаций и судоходной отрасли скептически относились к идее плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
Пирс был построен к середине мая, вскоре непогода повредила конструкцию, в результате чего пострадали трое американских военнослужащих. Через несколько дней после этого части пирса отломились. Военные перевезли его в израильский грузовой порт Ашдод для ремонта. О возобновлении работы пирса Пентагон объявил 7 июня. Отмечалось, что проблемы с ним возникли из-за непредвиденных погодных условий.
«Посмотрим, как долго это продлится», – заявил изданию неназванный представитель американского оборонного ведомства.
По словам собеседников газеты, Пентагон выделил средства для оплаты трех месяцев работы пирса, но ожидать, что он прослужит так долго без многочисленных ремонтов, невозможно. Если пирс закроется, гуманитарная помощь может быть доставлена в Ашдод и отправлена по сухопутным маршрутам, которые должны были обойти морской коридор.
10 июня портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины сообщил, что порт, построенный США для доставки гуманитарной помощи в анклав, не внес серьезного вклада с момента его открытия. С него в Газу было доставлено только 120 грузовиков.
8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 16 мая командование установило временный пирс для доставки гуманитарной помощи. 17 мая он начал принимать первые партии гумпомощи.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий возросло до 37 084 человек, заявили 9 июня в минздраве Газы.