WSJ: США скептически относились к созданию пирса для доставки гумпомощи в Газу

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начал операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий возросло до 37 084 человек, заявили 9 июня в минздраве Газы.