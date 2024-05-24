NYT: доставка гумпомощи в Газу с пирса США пока не оправдывает обещаний

«Построить пирс и доставить грузы на пирс и на берег – это одно. Налаживание логистики для доставки помощи в места, которые в ней больше всего нуждаются, – это совершенно другая игра, и именно здесь в игру вступает отсутствие планирования и координации», – прокомментировал президент гуманитарной организации Project Hope Рабих Торбай.