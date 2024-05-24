NYT: доставка гумпомощи в Газу с пирса США пока не оправдывает обещаний
Отправка гуманитарных грузов с построенного Пентагоном пирса у береговой линии Газы проходит с проблемами: часть грузовиков была разграблена по пути, а работа на самом сооружении затрудняется из-за боевых действий. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских военных и представителей гуманитарных организаций.
Пирс, связывающий центр Газы и побережье, начал работать 17 мая. Планировалось, что ежедневно в анклав будут отправлять по 90 грузовиков. Однако всего за неделю выехало лишь около 70 автомобилей. Из них минимум 11 грузовиков были разграблены по пути в Газу, сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН.
Кроме того, передает NYT слова сотрудников гуманитарных организаций, на пограничных переходах идут длительные проверки грузов и вводятся ограничения времени работы. Израильские официальные лица эти обвинения отрицают.
Всемирная продовольственная программа предупредила во вторник, что проект пирса потерпит неудачу, если Израиль не сделает больше для обеспечения безопасного распределения помощи. NYT напоминает также, что политика Белого дома не позволяет американским войскам находиться на территории Газы и они не могут обеспечить безопасность доставки гумпомощи.
«Построить пирс и доставить грузы на пирс и на берег – это одно. Налаживание логистики для доставки помощи в места, которые в ней больше всего нуждаются, – это совершенно другая игра, и именно здесь в игру вступает отсутствие планирования и координации», – прокомментировал президент гуманитарной организации Project Hope Рабих Торбай.
20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, они могут быть причастны к голоду гражданского населения и причинению тяжких страданий. Нетаньяху назвал обвинение абсурдным и ложным.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации палестинского минздрава, превысило 35 000 человек.