Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» намерение МУСа арестовать его
Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Асада Ахмада Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта является абсурдным и ложным, а сравнение «Хамаса» и Армии обороны Израиля – «новый антисемитизм». Об этом заявил сам Нетаньяху в своем видеообращении.
«Абсурдный и ложный ордер генпрокурора в Гааге направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны. Он направлен против всего государства Израиль», – заявил Нетаньяху, назвав израильских солдат «самой моральной армией в мире».
«Как премьер-министр Израиля я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами "Хамаса". Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм», – подчеркнул израильский премьер.
20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.