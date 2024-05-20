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Нетаньяху назвал «новым антисемитизмом» намерение МУСа арестовать его

Ведомости

Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Асада Ахмада Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта является абсурдным и ложным, а сравнение «Хамаса» и Армии обороны Израиля – «новый антисемитизм». Об этом заявил сам Нетаньяху в своем видеообращении.

«Абсурдный и ложный ордер генпрокурора в Гааге направлен не только против премьер-министра Израиля и министра обороны. Он направлен против всего государства Израиль», – заявил Нетаньяху, назвав израильских солдат «самой моральной армией в мире».

«Как премьер-министр Израиля я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами "Хамаса". Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм», – подчеркнул израильский премьер.

20 мая прокурор МУСа потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест трех лидеров движения «Хамас»: лидера движения в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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