Построенный США у берега Газы временный пирс начал принимать гумпомощь
Временный пирс, построенный США у побережья сектора Газа, начал принимать первые партии гуманитарной помощи. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
«Сегодня примерно в 9:00 (совпадает с мск) грузовики с гуманитарной помощью начали двигаться по временному пирсу в Газе», – говорится в сообщении.
В командовании уточнили, что американские военнослужащие не сходили на территорию анклава. Организованный морской коридор используется исключительно в гуманитарных целях для доставки помощи.
16 мая командование установило временный пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи. Для установки пирса американские войска не вводились на территорию Газы.
8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 10 мая Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в Газу могут прекратиться через несколько дней, запасы продовольствия и топлива заканчиваются.