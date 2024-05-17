Построенный США у берега Газы временный пирс начал принимать гумпомощь

8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 10 мая Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в Газу могут прекратиться через несколько дней, запасы продовольствия и топлива заканчиваются.