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Построенный США у берега Газы временный пирс начал принимать гумпомощь

Ведомости

Временный пирс, построенный США у побережья сектора Газа, начал принимать первые партии гуманитарной помощи. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Сегодня примерно в 9:00 (совпадает с мск) грузовики с гуманитарной помощью начали двигаться по временному пирсу в Газе», – говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что американские военнослужащие не сходили на территорию анклава. Организованный морской коридор используется исключительно в гуманитарных целях для доставки помощи.

16 мая командование установило временный пирс в Газе для доставки гуманитарной помощи. Для установки пирса американские войска не вводились на территорию Газы.

8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 10 мая Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что поставки гуманитарной помощи в Газу могут прекратиться через несколько дней, запасы продовольствия и топлива заканчиваются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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