Через пирс США в Газу доставили только 120 грузовиков
Пирс, построенный США для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, не внес серьезного вклада с момента его открытия, сообщает портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины.
По данным правительства, с момента открытия пирса в анклав было доставлено только 120 грузовиков. Кабмин назвал пирс «гуманитарной ложью, с помощью которой США продавали иллюзию мировому сообществу». По мнению палестинской администрации, США наряду с Израилем ответственны за последствия гуманитарной катастрофы, которую переживает народ Палестины.
8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 16 мая командование установило временный пирс для доставки гуманитарной помощи. 17 мая он начал принимать первые партии гумпомощи.
24 мая издание The New York Times писало, что отправка гуманитарных грузов с построенного пирса идет с проблемами. Часть грузовиков была разграблена по пути, а работа на сооружении затрудняется из-за боевых действий. Планировалось, что ежедневно в анклав будут отправлять по 90 грузовиков.