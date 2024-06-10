Через пирс США в Газу доставили только 120 грузовиков

24 мая издание The New York Times писало, что отправка гуманитарных грузов с построенного пирса идет с проблемами. Часть грузовиков была разграблена по пути, а работа на сооружении затрудняется из-за боевых действий. Планировалось, что ежедневно в анклав будут отправлять по 90 грузовиков.