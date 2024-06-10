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Через пирс США в Газу доставили только 120 грузовиков

Ведомости

Пирс, построенный США для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, не внес серьезного вклада с момента его открытия, сообщает портал Assabeel со ссылкой на официальное заявление правительства Палестины.

По данным правительства, с момента открытия пирса в анклав было доставлено только 120 грузовиков. Кабмин назвал пирс «гуманитарной ложью, с помощью которой США продавали иллюзию мировому сообществу». По мнению палестинской администрации, США наряду с Израилем ответственны за последствия гуманитарной катастрофы, которую переживает народ Палестины.

8 мая США завершили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа. 16 мая командование установило временный пирс для доставки гуманитарной помощи. 17 мая он начал принимать первые партии гумпомощи.

24 мая издание The New York Times писало, что отправка гуманитарных грузов с построенного пирса идет с проблемами. Часть грузовиков была разграблена по пути, а работа на сооружении затрудняется из-за боевых действий. Планировалось, что ежедневно в анклав будут отправлять по 90 грузовиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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