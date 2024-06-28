МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в причастности к уничтожению жителей сектора Газа и причинению им тяжелых страданий. Кроме того, Хан запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса». По словам прокурора МУС, страна имеет полное право на самооборону и возвращение заложников, но ни у кого нет «лицензии» на совершение военных преступлений.