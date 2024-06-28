МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта
Трибунал предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) отложил процесс принятия решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Суд отсрочил решение после заявления Лондона о подаче иска против юрисдикции МУС в этом вопросе, поданного 10 июня. Суд дал Великобритании и другим странам возможность представить свои материалы до 12 июля.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в причастности к уничтожению жителей сектора Газа и причинению им тяжелых страданий. Кроме того, Хан запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса». По словам прокурора МУС, страна имеет полное право на самооборону и возвращение заложников, но ни у кого нет «лицензии» на совершение военных преступлений.
Требование прокурора к израильским властям резко осудили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Сам Нетаньяху назвал сравнение Армии обороны Израиля и «Хамаса» новым антисемитизмом.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС против руководства Израиля с реакцией «ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине».
24 мая Международный суд (МС) ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе и открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для гуманитарной помощи.