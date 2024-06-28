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МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта

Ведомости

Трибунал предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) отложил процесс принятия решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Суд отсрочил решение после заявления Лондона о подаче иска против юрисдикции МУС в этом вопросе, поданного 10 июня. Суд дал Великобритании и другим странам возможность представить свои материалы до 12 июля.

20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в причастности к уничтожению жителей сектора Газа и причинению им тяжелых страданий. Кроме того, Хан запросил ордеры на арест трех руководителей «Хамаса». По словам прокурора МУС, страна имеет полное право на самооборону и возвращение заложников, но ни у кого нет «лицензии» на совершение военных преступлений.

Требование прокурора к израильским властям резко осудили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Сам Нетаньяху назвал сравнение Армии обороны Израиля и «Хамаса» новым антисемитизмом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила заявления Вашингтона в связи с обвинениями МУС против руководства Израиля с реакцией «ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине».

24 мая Международный суд (МС) ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе и открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для гуманитарной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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