Захарова прокомментировала реакцию США на обвинения МУС против властей Израиля

20 мая прокурор МУСа Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест руководителей движения «Хамас»: лидера в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.