Захарова прокомментировала реакцию США на обвинения МУС против властей Израиля
Заявления Вашингтона в связи с обвинениями Международного уголовного суда (МУС) в отношении руководства Израиля напоминают реакцию «ужаленного самим собой скорпиона или паука, запутавшегося в собственной паутине», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры – визитная карточка англосаксов», – полагает Захарова.
20 мая прокурор МУСа Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны. Среди военных преступлений, к которым могут быть причастны Нетаньяху и Галант, перечислены голод гражданского населения, причинение тяжких страданий, вреда здоровью и жестокое обращение, убийство, нападение на мирное население. В числе преступлений против человечества – истребление населения, преследование и другие бесчеловечные действия. Хан также запросил ордеры на арест руководителей движения «Хамас»: лидера в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро Исмаила Хании.
Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко осудили требование прокурора и указали на недопустимость приравнивания израильских властей к палестинской группировке. Сам Нетаньяху в своем видеообращении сказал, что сравнение армии обороны Израиля и «Хамаса» является «новым антисемитизмом».