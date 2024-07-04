Кремль: у Путина не было «содержательной беседы» с Гутерришем на саммите ШОС
Президент Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не провели содержательной беседы в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Содержательной беседы не состоялось с Гутерришем. Безусловно, они имели возможность поприветствовать друг друга и так далее, но какие-то субстантивные вопросы, к сожалению, [не обсуждались]», – сказал он.
Лидеры стран ШОС по итогам заседания Совета глав государств-членов подписали Астанинскую декларацию. Государства выступили за реформу ООН и нераспространение ядерного оружия.
Саммит ШОС прошел в Астане 3 и 4 июля. В мероприятии участвовали главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и Гутерриш.