Венесуэла получила приглашение от России принять участие в саммите БРИКС
Венесуэла получила приглашение от России принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
«Да, мы получили приглашения от Российской Федерации принять участие не только на саммите в Казани в октябре, мы получили приглашения принять участие во всех [запланированных Россией] мероприятиях», – сказал он (цитата по ТАСС).
О желании Венесуэлы вступить в БРИКС стало известно в конце мая 2023 г., с соответствующим заявлением выступил глава республики Николас Мадуро. В феврале этого года он сообщил, что страна в ближайшее время вступит в объединение. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС и будет способствовать укреплению связей как председатель объединения.
Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в БРИКС. В конце апреля о желании вступить в БРИКС также сообщила Боливия.