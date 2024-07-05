Венесуэла получила приглашение от России принять участие в саммите БРИКС

О желании Венесуэлы вступить в БРИКС стало известно в конце мая 2023 г., с соответствующим заявлением выступил глава республики Николас Мадуро. В феврале этого года он сообщил, что страна в ближайшее время вступит в объединение. В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ приветствует интерес Венесуэлы к БРИКС и будет способствовать укреплению связей как председатель объединения.