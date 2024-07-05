МИД России прокомментировал планы Армении сменить посла в Москве
Смена посла в России является прерогативой Армении, заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.
«В данном случае речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в Российской Федерации. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться», – сказал он (цитата по ТАСС).
Галузин также оценил работу действующего посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. По его словам, РФ удовлетворена работой дипломата, который внес значительный вклад в развитие отношений между странами.
5 июля стало известно, что Армения хочет поменять своего посла в России. Спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что кандидатуру посла уже представили. Личность дипломата и причины такого решения не раскрываются.
Армения объявила о своем намерении сменить посла на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией и сближения с США и Евросоюзом (ЕС). 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.