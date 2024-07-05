МИД России прокомментировал планы Армении сменить посла в Москве

Армения объявила о своем намерении сменить посла на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией и сближения с США и Евросоюзом (ЕС). 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.