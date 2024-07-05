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МИД России прокомментировал планы Армении сменить посла в Москве

Ведомости

Смена посла в России является прерогативой Армении, заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.

«В данном случае речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в Российской Федерации. Для решения таких вопросов установлены процедуры, они будут осуществляться», – сказал он (цитата по ТАСС).

Галузин также оценил работу действующего посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. По его словам, РФ удовлетворена работой дипломата, который внес значительный вклад в развитие отношений между странами.

5 июля стало известно, что Армения хочет поменять своего посла в России. Спикер парламента страны Ален Симонян сообщил, что кандидатуру посла уже представили. Личность дипломата и причины такого решения не раскрываются.

Армения объявила о своем намерении сменить посла на фоне нарастающей напряженности в отношениях с Россией и сближения с США и Евросоюзом (ЕС). 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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