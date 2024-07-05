Армения сменит посла в России

Заявление Симоняна прозвучало на фоне нарастающей напряженности в отношениях России и Армении и сближении Еревана с США и ЕС. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Он подчеркнул, что Армения ценит поддержку со стороны Вашингтона суверенитета, независимости и территориальной целостности страны в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г.