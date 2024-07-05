Армения сменит посла в России
Армения намерена поменять своего посла в России. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.
Симонян добавил, что кандидатуру посла уже представили. Ожидается его назначение. Личность дипломата и причины такого решения не раскрываются.
С января 2022 г. послом Армении в России является Вагаршак Арутюнян.
Заявление Симоняна прозвучало на фоне нарастающей напряженности в отношениях России и Армении и сближении Еревана с США и ЕС. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Он подчеркнул, что Армения ценит поддержку со стороны Вашингтона суверенитета, независимости и территориальной целостности страны в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г.
12 июня Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), при этом он не уточнил сроки. Как утверждает секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, Россия якобы отняла Нагорный Карабах у Армении и вернула Азербайджану в условиях, когда Ереван был полностью зависим от Москвы.