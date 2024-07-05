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Армения сменит посла в России

Ведомости

Армения намерена поменять своего посла в России. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Я надеюсь, что у нас скоро будет новый посол», – сказал он (цитата по Aurora News).

Симонян добавил, что кандидатуру посла уже представили. Ожидается его назначение. Личность дипломата и причины такого решения не раскрываются.

С января 2022 г. послом Армении в России является Вагаршак Арутюнян.

Заявление Симоняна прозвучало на фоне нарастающей напряженности в отношениях России и Армении и сближении Еревана с США и ЕС. 4 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Вашингтон выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Он подчеркнул, что Армения ценит поддержку со стороны Вашингтона суверенитета, независимости и территориальной целостности страны в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г.

12 июня Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), при этом он не уточнил сроки. Как утверждает секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, Россия якобы отняла Нагорный Карабах у Армении и вернула Азербайджану в условиях, когда Ереван был полностью зависим от Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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