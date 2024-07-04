Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства

В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.