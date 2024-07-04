Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства
Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленной американскому президенту Джо Байдену в честь Дня независимости США.
«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», – заявил Пашинян.
Он добавил, что прочность партнерства Еревана и Вашингтона подчеркивает тесные связи, а также значительный рост и развитие сотрудничества в последние годы. Отдельно Пашинян отметил важность роли США в процессе установления мира в регионе и подчеркнул, что Ереван ценит поддержку со стороны Вашингтона суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г.
В заключение армянский премьер выразил уверенность, что партнерство Армении и США в этот важнейший период поможет создать мирное и более благополучное будущее для обеих стран и региона.
11 июня стало известно, что Армения и США договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Отмечалось, что углубление связей должно произойти в 2024 г., оно будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании.
В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.