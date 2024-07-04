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Армения готова повысить уровень отношений с США до стратегического партнерства

Ведомости

Армения и США выразили готовность повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленной американскому президенту Джо Байдену в честь Дня независимости США.

«Я рад констатировать, что приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства», – заявил Пашинян.

Он добавил, что прочность партнерства Еревана и Вашингтона подчеркивает тесные связи, а также значительный рост и развитие сотрудничества в последние годы. Отдельно Пашинян отметил важность роли США в процессе установления мира в регионе и подчеркнул, что Ереван ценит поддержку со стороны Вашингтона суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 г.

В заключение армянский премьер выразил уверенность, что партнерство Армении и США в этот важнейший период поможет создать мирное и более благополучное будущее для обеих стран и региона.

11 июня стало известно, что Армения и США договорились повысить статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству. Отмечалось, что углубление связей должно произойти в 2024 г., оно будет закреплено в меморандуме о взаимопонимании.

В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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