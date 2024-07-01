Пашинян не увидел необходимости в проведении референдума по вступлению в ЕС

«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).