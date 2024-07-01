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Пашинян не увидел необходимости в проведении референдума по вступлению в ЕС

Ведомости

Проведение референдума по вступлению Армении в Евросоюз (ЕС) не является целесообразным, поскольку народ страны готов к сближению с ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума».

«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

При этом Пашинян добавил, что пока не готов ответить на вопрос о готовности ЕС принять республику. По его словам, это связано с тем, что внутри объединения также происходят процессы, которые «как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов».

27 июня председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что в ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в ЕС. По его словам, у общества уже есть решение о присоединении к ЕС. Еще в марте Симонян утверждал, что получение статуса кандидата на членство в ЕС является для Армении самым правильным и желательным вариантом. По его словам, республика является носителем европейской демократической системы.

В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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