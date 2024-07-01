Пашинян не увидел необходимости в проведении референдума по вступлению в ЕС
Проведение референдума по вступлению Армении в Евросоюз (ЕС) не является целесообразным, поскольку народ страны готов к сближению с ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «Армянского демократического форума».
«Нам говорят, что мы должны провести референдум, чтобы показать, что народ поддерживает идею стать членом ЕС. Я сам заявил, что Армения готова быть настолько близко к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Если бы я думал, что народ Армении не разделяет эту идею, я бы не сделал такого заявления», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
При этом Пашинян добавил, что пока не готов ответить на вопрос о готовности ЕС принять республику. По его словам, это связано с тем, что внутри объединения также происходят процессы, которые «как минимум вызывают вопросы, связанные с итогами выборов».
27 июня председатель национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что в ближайшем будущем Армения может провести референдум о вступлении в ЕС. По его словам, у общества уже есть решение о присоединении к ЕС. Еще в марте Симонян утверждал, что получение статуса кандидата на членство в ЕС является для Армении самым правильным и желательным вариантом. По его словам, республика является носителем европейской демократической системы.
В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.