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США завершат вывод войск с авиабазы 101 в Нигере 7 июля

Ведомости

США завершат вывод своих войск с авиабазы 101 в Нигере 7 июля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Африканского командования американских вооруженных сил генерал-майора Кеннета Экмана.

«Мы проведем совместную церемонию по случаю отправления последнего американского самолета C-17. Правительство Нигера возьмет под свой контроль бывшие территории и объекты США», – сказал он.

19 мая США и Нигер подписали совместное коммюнике, согласно которому вывод американских войск должен завершиться не позднее 15 сентября. Власти Нигера этой весной заявили, что присутствие американцев было незаконным. Министр внутренних дел страны Мохамед Тумба сообщил, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.

8 июня стало известно, что США официально начали вывод своих сил из Нигера. На тот момент, по информации начальника штаба армии республики полковника Мамане Сани Киау, Нигер покинули 269 военнослужащих. В стране базировались более 1000 военных США, они действовали с двух военных баз. С одной из них военнослужащие наносили удары по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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