США завершат вывод войск с авиабазы 101 в Нигере 7 июля

8 июня стало известно, что США официально начали вывод своих сил из Нигера. На тот момент, по информации начальника штаба армии республики полковника Мамане Сани Киау, Нигер покинули 269 военнослужащих. В стране базировались более 1000 военных США, они действовали с двух военных баз. С одной из них военнослужащие наносили удары по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).