США завершат вывод войск с авиабазы 101 в Нигере 7 июля
США завершат вывод своих войск с авиабазы 101 в Нигере 7 июля, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Африканского командования американских вооруженных сил генерал-майора Кеннета Экмана.
«Мы проведем совместную церемонию по случаю отправления последнего американского самолета C-17. Правительство Нигера возьмет под свой контроль бывшие территории и объекты США», – сказал он.
19 мая США и Нигер подписали совместное коммюнике, согласно которому вывод американских войск должен завершиться не позднее 15 сентября. Власти Нигера этой весной заявили, что присутствие американцев было незаконным. Министр внутренних дел страны Мохамед Тумба сообщил, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы подготовкой военных Нигера занимались специалисты из РФ. Российские силы прибыли на авиабазу 101 в мае.
8 июня стало известно, что США официально начали вывод своих сил из Нигера. На тот момент, по информации начальника штаба армии республики полковника Мамане Сани Киау, Нигер покинули 269 военнослужащих. В стране базировались более 1000 военных США, они действовали с двух военных баз. С одной из них военнослужащие наносили удары по боевикам «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).