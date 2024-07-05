Евкуров заявил об обеспечении бойцов ВС РФ всей необходимой экипировкой

Он также подчеркнул, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования. Кроме того, добавил замминистра, Минобороны РФ приказом отменило сроки носки формы «на войне», теперь новый комплект выдается после того, как она пришла в негодность.