Евкуров заявил об обеспечении бойцов ВС РФ всей необходимой экипировкой
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ имеют всю необходимую экипировку и обмундирование. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров по итогам проверки подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа.
«Бойцы полностью экипированы и обеспечены всем необходимым. Обмундирование соответствует требованиям для выполнения всего спектра задач», – сказал Евкуров.
Он также подчеркнул, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования. Кроме того, добавил замминистра, Минобороны РФ приказом отменило сроки носки формы «на войне», теперь новый комплект выдается после того, как она пришла в негодность.
«Вышла из строя одежда после штурмовых действий – сразу же им это выдается, все на месте есть», – отметил Евкуров.
11 июня депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации вынуждены покупать обмундирование самостоятельно, поскольку качество выдаваемого в армии оставляет желать лучшего.