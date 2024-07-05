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Евкуров заявил об обеспечении бойцов ВС РФ всей необходимой экипировкой

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ имеют всю необходимую экипировку и обмундирование. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров по итогам проверки подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа.

«Бойцы полностью экипированы и обеспечены всем необходимым. Обмундирование соответствует требованиям для выполнения всего спектра задач», – сказал Евкуров.

Он также подчеркнул, что в зону специальной военной операции бойцы отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования. Кроме того, добавил замминистра, Минобороны РФ приказом отменило сроки носки формы «на войне», теперь новый комплект выдается после того, как она пришла в негодность.

«Вышла из строя одежда после штурмовых действий – сразу же им это выдается, все на месте есть», – отметил Евкуров.

11 июня депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что российские военнослужащие в зоне спецоперации вынуждены покупать обмундирование самостоятельно, поскольку качество выдаваемого в армии оставляет желать лучшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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