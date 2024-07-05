Орбан ответил на критику его визита в Москву
Для достижения мира нужен политический подход, а не бюрократический, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не дал результатов в поиске пути к миру в российско-украинском конфликте», – написал он в X.
По его словам, если страны хотят положить конец боевым действиям, то «нам нужен политический подход, а не бюрократический».
Днем 5 июля Боррель сообщил, что Орбан в ходе визита в Москву не представляет ЕС, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным приходится исключительно на двусторонние отношения. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.
При этом министр иностранных дел страны Петер Сийярто говорил, что Венгрия не намерена отвечать на критику визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию со стороны ЕС.
Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным 5 июля. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. 1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое продлится до 31 декабря. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.