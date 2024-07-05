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Орбан ответил на критику его визита в Москву

Ведомости

Для достижения мира нужен политический подход, а не бюрократический, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. 

«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не дал результатов в поиске пути к миру в российско-украинском конфликте», – написал он в X.

По его словам, если страны хотят положить конец боевым действиям, то «нам нужен политический подход, а не бюрократический».

Днем 5 июля Боррель сообщил, что Орбан в ходе визита в Москву не представляет ЕС, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным приходится исключительно на двусторонние отношения. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

При этом министр иностранных дел страны Петер Сийярто говорил, что Венгрия не намерена отвечать на критику визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию со стороны ЕС. 

Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным 5 июля. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. 1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое продлится до 31 декабря. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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