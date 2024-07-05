Орбан ответил на критику его визита в Москву

Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным 5 июля. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. 1 июля началось председательство Венгрии в Совете Евросоюза, которое продлится до 31 декабря. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.