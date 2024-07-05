Сийярто: Венгрия не станет отвечать на критику визита Орбана в РФ со стороны ЕС

В МИД Украины также заявили, что решение Орбана о переговорах с Путиным в Москве было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в день визита Орбана в Россию заявил, что венгерский премьер-министр в Москве представляет не НАТО, а только свою страну. Он также уточнил, что Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию.