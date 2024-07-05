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Сийярто: Венгрия не станет отвечать на критику визита Орбана в РФ со стороны ЕС

Ведомости

Венгрия не намерена отвечать на критику визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию со стороны Евросоюза, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с Орбаном в Москве.

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», – заявил Сийярто (цитата по ТАСС).

Ранее в этот же день Сийярто выразил надежду, что визит венгерской делегации в Москву сможет приблизить мир на Украине.

Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным 5 июля. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что Орбан не координировал с ЕК визит в Россию, посещение премьером Венгрии Москвы подрывает единство Евросоюза.

В МИД Украины также заявили, что решение Орбана о переговорах с Путиным в Москве было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в день визита Орбана в Россию заявил, что венгерский премьер-министр в Москве представляет не НАТО, а только свою страну. Он также уточнил, что Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию.

2 июля на встрече с Зеленским Орбан попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев отклонил инициативу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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