Сийярто: Венгрия не станет отвечать на критику визита Орбана в РФ со стороны ЕС
Венгрия не намерена отвечать на критику визита премьер-министра Виктора Орбана в Россию со стороны Евросоюза, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с Орбаном в Москве.
«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», – заявил Сийярто (цитата по ТАСС).
Ранее в этот же день Сийярто выразил надежду, что визит венгерской делегации в Москву сможет приблизить мир на Украине.
Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным 5 июля. Визит состоялся спустя три дня после поездки венгерского премьера в Киев. Он отмечал, что прибыл в Россию с мирной миссией. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что Орбан не координировал с ЕК визит в Россию, посещение премьером Венгрии Москвы подрывает единство Евросоюза.
В МИД Украины также заявили, что решение Орбана о переговорах с Путиным в Москве было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в день визита Орбана в Россию заявил, что венгерский премьер-министр в Москве представляет не НАТО, а только свою страну. Он также уточнил, что Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию.
2 июля на встрече с Зеленским Орбан попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев отклонил инициативу.